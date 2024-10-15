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МВФ: мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году

Ведомости

Мировой государственный долг в 2024 г. может превысить $100 трлн, достигнув, таким образом, 93% мирового ВВП, и продолжит расти. Об этом говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Ожидается, что к 2030 г. мировой госдолг вырастет до 100% ВВП. Но в рамках самого неблагоприятного сценария показатель может оказаться почти на 20 процентных пунктов выше, чем предполагает базовый прогноз, и достичь 115% ВВП уже в 2026 г. В частности, рост задолженности прогнозируется в Бразилии, Франции, Италии, Южной Африке, Великобритании и США.

«Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью требуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого», – говорится в докладе.

Странам с развитой экономикой следует изменить приоритеты в расходах, провести реформы в области социальных льгот, увеличить доходы за счет косвенных налогов и отменить неэффективные налоговые стимулы, рекомендуют авторы документа. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики обладают большим потенциалом для увеличения налоговых поступлений за счет совершенствования налоговых систем и расширения налоговой базы, в том числе за счет сокращения неформального сектора, отмечается в докладе.

В мае The Telegraph со ссылкой на данные Institute of International Finance (IIF) сообщала, что объем мирового долга вырос до рекордной отметки в $315 трлн. IIF предупреждает, что постпандемические усилия по сокращению долга сходят на нет, поскольку правительства снижают налоги и увеличивают расходы на фоне рекордного количества выборов в этом году. В частности, наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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