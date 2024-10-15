МВФ: мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году
Мировой государственный долг в 2024 г. может превысить $100 трлн, достигнув, таким образом, 93% мирового ВВП, и продолжит расти. Об этом говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
Ожидается, что к 2030 г. мировой госдолг вырастет до 100% ВВП. Но в рамках самого неблагоприятного сценария показатель может оказаться почти на 20 процентных пунктов выше, чем предполагает базовый прогноз, и достичь 115% ВВП уже в 2026 г. В частности, рост задолженности прогнозируется в Бразилии, Франции, Италии, Южной Африке, Великобритании и США.
«Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью требуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого», – говорится в докладе.
Странам с развитой экономикой следует изменить приоритеты в расходах, провести реформы в области социальных льгот, увеличить доходы за счет косвенных налогов и отменить неэффективные налоговые стимулы, рекомендуют авторы документа. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики обладают большим потенциалом для увеличения налоговых поступлений за счет совершенствования налоговых систем и расширения налоговой базы, в том числе за счет сокращения неформального сектора, отмечается в докладе.
В мае The Telegraph со ссылкой на данные Institute of International Finance (IIF) сообщала, что объем мирового долга вырос до рекордной отметки в $315 трлн. IIF предупреждает, что постпандемические усилия по сокращению долга сходят на нет, поскольку правительства снижают налоги и увеличивают расходы на фоне рекордного количества выборов в этом году. В частности, наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике.