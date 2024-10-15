МВФ: мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году

В мае The Telegraph со ссылкой на данные Institute of International Finance (IIF) сообщала, что объем мирового долга вырос до рекордной отметки в $315 трлн. IIF предупреждает, что постпандемические усилия по сокращению долга сходят на нет, поскольку правительства снижают налоги и увеличивают расходы на фоне рекордного количества выборов в этом году. В частности, наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике.