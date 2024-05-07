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Объем мирового долга вырос до $315 трлн

Ведомости

Объем мирового долга вырос до рекордной отметки в $315 трлн. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Institute of International Finance (IIF).

Анализ IIF показал, что общий мировой долг вырос на $1,3 трлн до нового рекордного уровня за первые три месяца 2024 г., так как отношение мирового долга к ВВП «возобновило свою траекторию роста» после продолжительного падения после борьбы с пандемией коронавируса.

IIF предупреждает, что постпандемические усилия по сокращению долга сходят на нет, поскольку правительства снижают налоги и увеличивают расходы на фоне рекордного количества выборов в этом году.

По информации IIF, рост долга «в основном обусловлен развивающимися рынками», где он достиг «беспрецедентно высокого уровня – более $105 трлн». Это на $55 трлн больше, чем десять лет назад, причем наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике. Китай уже столкнулся с кризисом в сфере недвижимости, который грозит затормозить экономический рост на годы вперед.

Международный валютный фонд также предупредил, что к концу десятилетия объем долгов Индии может превысить размер ее экономики, поскольку она ежегодно тратит миллиарды фунтов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

3 мая «Ведомости» писали, что американский госдолг превышает отметку в $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%. По данным минфина США, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание государственного долга Соединенных Штатов составили $215,6 млрд – они выросли на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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