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Маск заявил о возможном обесценивании доллара из-за госдолга США

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск предрек обесценивание валюты США, если проблема государственного долга страны не будет решена. Об это он заявил в соцсети X.

«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», – написал Маск, комментируя другое сообщение.

По данным минфина США, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание государственного долга Соединенных Штатов составили $215,6 млрд – они выросли на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.

Американский госдолг превышает отметку в $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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