Нобелевские лауреаты нашли причину неравенства стран

Нобелевские лауреаты нашли причину неравенства странИх исследования сводятся к тому, что экономики развивающихся стран нуждаются в демократии
Нобелевскую премию по экономическим наукам получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования о влиянии общественных институтов на развитие экономики и благосостояние стран. Они предложили идеи, которые способны помочь беднейшим странам добиться роста своих экономик, говорится на сайте Нобелевского комитета. Аджемоглу и Джонсон представляют Массачусетский технологический институт, Робинсон – Чикагский университет.
Известность экономистам принесла книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные?», которая вышла еще в 2012 г., работа «Узкий коридор» 2019 г. и совместные статьи, в которых они обосновывают влияние политических и экономических институтов на долгосрочное экономическое развитие стран. Аджемоглу и Робинсон в 2021 г. также опубликовали статью «Культура, институты и социальное равновесие: рамочные понятия», в которой рассматривали влияние на экономику культурных норм и ценностей. В 2023 г. у Аджемоглу и Джонсона вышла книга «Власть и прогресс: наша тысячелетняя борьба за технологии и процветание», в которой исследуется связь между развитием технологий и доходным неравенством.