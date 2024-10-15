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Нобелевские лауреаты нашли причину неравенства стран

Их исследования сводятся к тому, что экономики развивающихся стран нуждаются в демократии
Ксения Котченко
Christine Olsson / TT News Agency via AFP

Нобелевскую премию по экономическим наукам получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования о влиянии общественных институтов на развитие экономики и благосостояние стран. Они предложили идеи, которые способны помочь беднейшим странам добиться роста своих экономик, говорится на сайте Нобелевского комитета. Аджемоглу и Джонсон представляют Массачусетский технологический институт, Робинсон – Чикагский университет.

Известность экономистам принесла книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные?», которая вышла еще в 2012 г., работа «Узкий коридор» 2019 г. и совместные статьи, в которых они обосновывают влияние политических и экономических институтов на долгосрочное экономическое развитие стран. Аджемоглу и Робинсон в 2021 г. также опубликовали статью «Культура, институты и социальное равновесие: рамочные понятия», в которой рассматривали влияние на экономику культурных норм и ценностей. В 2023 г. у Аджемоглу и Джонсона вышла книга «Власть и прогресс: наша тысячелетняя борьба за технологии и процветание», в которой исследуется связь между развитием технологий и доходным неравенством.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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