Нобелевские лауреаты нашли причину неравенства стран

Известность экономистам принесла книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные?», которая вышла еще в 2012 г., работа «Узкий коридор» 2019 г. и совместные статьи, в которых они обосновывают влияние политических и экономических институтов на долгосрочное экономическое развитие стран. Аджемоглу и Робинсон в 2021 г. также опубликовали статью «Культура, институты и социальное равновесие: рамочные понятия», в которой рассматривали влияние на экономику культурных норм и ценностей. В 2023 г. у Аджемоглу и Джонсона вышла книга «Власть и прогресс: наша тысячелетняя борьба за технологии и процветание», в которой исследуется связь между развитием технологий и доходным неравенством.