Австрия не будет оказывать помощь Украине из-за нейтралитета
Австрия даже при желании не смогла бы помочь Украине военными ресурсами, сообщил глава государства Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции после диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене, передает «РИА Новости».
По словам австрийского лидера, с 1955 г. страна не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом, он также напомнил об этом статусе журналистам. Кроме того, подразумевается недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории государства. Президент подчеркнул, что оборона Австрии, в соответствии с нейтралитетом, обеспечивается ее собственными силами.
«Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП», – сказал он. Поэтому, по его словам, пока потенциала государства не хватает для помощи Украине.
При этом он выделил, что Австрия продолжить помогать в других направлениях, которым «не мешает» нейтралитет. Он напомнил о поставках аккумуляторов Киеву при перебоях с электроэнергией, а также заметил, что страна может оказывать медицинскую помощь.
16 июня начался первый визит Зеленского в Австрию с 2022 г. Его также ожидает диалог с канцлером республики.