Австрия не будет оказывать помощь Украине из-за нейтралитета

«Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП», – сказал он. Поэтому, по его словам, пока потенциала государства не хватает для помощи Украине.