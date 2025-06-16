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Австрия не будет оказывать помощь Украине из-за нейтралитета

Ведомости

Австрия даже при желании не смогла бы помочь Украине военными ресурсами, сообщил глава государства Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции после диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене, передает «РИА Новости».

По словам австрийского лидера, с 1955 г. страна не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом, он также напомнил об этом статусе журналистам. Кроме того, подразумевается недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории государства. Президент подчеркнул, что оборона Австрии, в соответствии с нейтралитетом, обеспечивается ее собственными силами.

«Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП», – сказал он. Поэтому, по его словам, пока потенциала государства не хватает для помощи Украине.

При этом он выделил, что Австрия продолжить помогать в других направлениях, которым «не мешает» нейтралитет. Он напомнил о поставках аккумуляторов Киеву при перебоях с электроэнергией, а также заметил, что страна может оказывать медицинскую помощь.

16 июня начался первый визит Зеленского в Австрию с 2022 г. Его также ожидает диалог с канцлером республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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