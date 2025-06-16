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Армия обороны Израиля заявила об ударе по коммуникационному центру ВС Ирана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по коммуникационному центру вооруженных сил Ирана в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания штаб-квартиры иранского государственного телевидения IRIB. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ утверждают, что ВС Ирана использовали этот центр связи для продвижения военных действий под гражданским прикрытием. В сообщении также говорится, что армия Израиля предупредила население перед тем, как нанести удар.

Позже власти Ирана отдали приказ об эвакуации центральных офисов израильских телеканалов N12 и News14. Об этом сообщила русская служба гостелерадио Ирана. 

16 июня ЦАХАЛ атаковала штаб-квартиру IRIB. Как сообщало Al Jazeera, удары были нанесены в ходе последней ракетной атаки на Тегеран. В момент атаки прямой эфир вела телеведущая Сахар Эмами. Она не пострадала и спустя несколько минут после повторного удара вернулась в прямой эфир. Само здание телеканала, судя по опубликованным агентством Tasnim кадрам, получило серьезные повреждения и объято пламенем.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были нанесены удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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