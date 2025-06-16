Армия обороны Израиля заявила об ударе по коммуникационному центру ВС Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по коммуникационному центру вооруженных сил Ирана в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания штаб-квартиры иранского государственного телевидения IRIB. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ в Telegram-канале ведомства.
В ЦАХАЛ утверждают, что ВС Ирана использовали этот центр связи для продвижения военных действий под гражданским прикрытием. В сообщении также говорится, что армия Израиля предупредила население перед тем, как нанести удар.
Позже власти Ирана отдали приказ об эвакуации центральных офисов израильских телеканалов N12 и News14. Об этом сообщила русская служба гостелерадио Ирана.
16 июня ЦАХАЛ атаковала штаб-квартиру IRIB. Как сообщало Al Jazeera, удары были нанесены в ходе последней ракетной атаки на Тегеран. В момент атаки прямой эфир вела телеведущая Сахар Эмами. Она не пострадала и спустя несколько минут после повторного удара вернулась в прямой эфир. Само здание телеканала, судя по опубликованным агентством Tasnim кадрам, получило серьезные повреждения и объято пламенем.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были нанесены удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.