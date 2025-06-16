МИД рекомендовал россиянам в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности
В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке в МИД РФ рекомендовали россиянам, находящимся в Иране и Израиле проявлять осторожность и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В министерстве призвали не приближаться к государственным объектам и не производить их фото и видеосъемку. Кроме того, МИД рекомендовал избегать мест массового скопления людей, а также неукоснительно выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в убежища.
Сейчас граждане РФ могут покинуть Иран только наземным путем, поскольку воздушное пространство над страной закрыто. Сделать это можно через погранпереход «Астара» в Азербайджан, говорится в сообщении. Из Израиля же можно выехать в Египет или Иорданию.
При этом граница Азербайджана с Ираном сейчас перекрыта из-за действующего в стране карантина. В связи с этим россиянам необходимо получить разовое разрешение от властей Баку на проход через КПП. Для этого необходимо направить в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту с указанием фамилии, имени и отчества на русском и английском языках, даты рождения, номера загранпаспорта, его срока действия, отметки о въезде в Иран и контактных телефонов.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что 15 июня из зоны ирано-израильского конфликта российские дипломаты организовали выезд 238 россиян. Омбудсмен выразила особую признательность властям Азербайджана «за гуманное отношение» и активную помощь при проведении эвакуационных мероприятий.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.