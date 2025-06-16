МИД рекомендовал россиянам в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности

При этом граница Азербайджана с Ираном сейчас перекрыта из-за действующего в стране карантина. В связи с этим россиянам необходимо получить разовое разрешение от властей Баку на проход через КПП. Для этого необходимо направить в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту с указанием фамилии, имени и отчества на русском и английском языках, даты рождения, номера загранпаспорта, его срока действия, отметки о въезде в Иран и контактных телефонов.