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МИД рекомендовал россиянам в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности

Ведомости

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке в МИД РФ рекомендовали россиянам, находящимся в Иране и Израиле проявлять осторожность и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. 

В министерстве призвали не приближаться к государственным объектам и не производить их фото и видеосъемку. Кроме того, МИД рекомендовал избегать мест массового скопления людей, а также неукоснительно выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в убежища.

Сейчас граждане РФ могут покинуть Иран только наземным путем, поскольку воздушное пространство над страной закрыто. Сделать это можно через погранпереход «Астара» в Азербайджан, говорится в сообщении. Из Израиля же можно выехать в Египет или Иорданию.

При этом граница Азербайджана с Ираном сейчас перекрыта из-за действующего в стране карантина. В связи с этим россиянам необходимо получить разовое разрешение от властей Баку на проход через КПП. Для этого необходимо направить в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту с указанием фамилии, имени и отчества на русском и английском языках, даты рождения, номера загранпаспорта, его срока действия, отметки о въезде в Иран и контактных телефонов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что 15 июня из зоны ирано-израильского конфликта российские дипломаты организовали выезд 238 россиян. Омбудсмен выразила особую признательность властям Азербайджана «за гуманное отношение» и активную помощь при проведении эвакуационных мероприятий.

Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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