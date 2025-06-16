Из зоны ирано-израильского конфликта было эвакуировано 238 россиян 15 июня
15 июня из зоны ирано-израильского конфликта российские дипломаты организовали выезд 238 россиян, сообщает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Среди эвакуированных – семьи сотрудников дипмиссий и представители культурного сообщества.
Москалькова напомнила, что 14 июня первую группу из 86 человек, включая детей и граждан дружественных стран, удалось вывести через пункт пропуска «Астара».
Российский омбудсмен выразила особую признательность властям Азербайджана «за гуманное отношение» и активную помощь при проведении эвакуационных мероприятий.
Ранее пресс-служба посольства России в Каире сообщала, что российские граждане, находящиеся в Израиле, на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке могут выехать из страны через сухопутный пограничный переход в городе Таба, который соединяет Израиль с Египтом.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.