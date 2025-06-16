Число погибших сотрудников Красного Полумесяца в Тегеране увеличилось до трех
Число погибших сотрудников Красного Полумесяца при атаке со стороны Израиля увеличилось до трех. Они погибли при ударе по автомобилю организации. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.
Телеканал Nour News сообщал, что Израиль ударил по отряду спасателей во время оказания помощи пострадавшим в Тегеране. Позже агентство Mehr подтвердило гибель двух сотрудников Красного Полумесяца. Отмечалось, что нападение произошло в то время, когда спасатели «выполняли свой гуманитарный долг и не вели никакой военной деятельности».
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.