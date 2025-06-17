Трамп заявил о начале переговоров по Украине между США и Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине между США и Россией уже начались. Его слова передают журналисты пула Белого Дома.
На вопрос о возобновлении переговоров между США и Россией Трамп сказал: «Они уже начинаются».
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт 19 мая заявляла, что Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» обеими сторонами конфликта. По ее словам, американский лидер и его администрация приложили большие усилия для завершения украинского конфликта, который начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации» Джо Байдена.
18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.