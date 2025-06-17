Трамп объяснил свой отказ от новых санкций в отношении России

«Санкции стоят нам больших денег. Когда я накладываю санкции на страну – это обходится США в огромную сумму, – сказал Трамп. – Речь идет не просто о том, чтобы подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением».