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Трамп объяснил свой отказ от новых санкций в отношении России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность введения новых санкций против России из-за конфликта на Украине, заявил, что ограничительные меры против других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США. Слова американского лидера приводят журналисты пула Белого Дома.

«Санкции стоят нам больших денег. Когда я накладываю санкции на страну – это обходится США в огромную сумму, – сказал Трамп. – Речь идет не просто о том, чтобы подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением».

11 июня министр финансов США Скотт Бессент призвал конгресс учитывать последствия новых антироссийских санкций и предоставить администрации гибкость для поддержки мирных переговоров по Украине.

Законопроект, представленный в апреле сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), предлагает в том числе вторичные санкции против партнеров России и 500% пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Трамп опасается, как утверждалось в статье, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией.

7 июня Трамп заявил, что не пытается добиться послаблений в законопроекте о санкциях против России, он еще не принял решения насчет инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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