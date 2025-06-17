Трамп объяснил свой отказ от новых санкций в отношении России
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность введения новых санкций против России из-за конфликта на Украине, заявил, что ограничительные меры против других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США. Слова американского лидера приводят журналисты пула Белого Дома.
«Санкции стоят нам больших денег. Когда я накладываю санкции на страну – это обходится США в огромную сумму, – сказал Трамп. – Речь идет не просто о том, чтобы подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением».
11 июня министр финансов США Скотт Бессент призвал конгресс учитывать последствия новых антироссийских санкций и предоставить администрации гибкость для поддержки мирных переговоров по Украине.
Законопроект, представленный в апреле сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), предлагает в том числе вторичные санкции против партнеров России и 500% пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Трамп опасается, как утверждалось в статье, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией.
7 июня Трамп заявил, что не пытается добиться послаблений в законопроекте о санкциях против России, он еще не принял решения насчет инициативы.