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Путин напомнил Чемезову про «должок»

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым обратил внимание на задержки в реализации проекта по строительству мусоросжигательных заводов.

«Должок за вами, Сергей Викторович», – отметил глава государства.

«К сожалению, да», – признал Чемезов.

Глава «Ростеха» объяснил задержку последствиями пандемии и санкций. По его словам, из пяти запланированных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) пока введен в эксплуатацию только один объект, который начал работу в декабре 2024 г.

Чемезов подчеркнул, что строительство велось без бюджетных средств – исключительно за счет частных инвестиций и кредитных ресурсов. Уже работающий завод успел переработать более 200 000 тонн коммунальных отходов и выработал 100 млн киловатт-часов электроэнергии.

Второй объект готов на 92% и должен заработать в следующем году. «Конечно, денег не хватает, но сейчас ведем переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определенной степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать», – пообещал Чемезов.

Что касается трех оставшихся (два в Московской области и один в Казани), их строительство временно заморожено. В «Ростехе» рассчитывают возобновить работы, когда появятся более выгодные условия финансирования или государственная поддержка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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