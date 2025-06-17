Путин напомнил Чемезову про «должок»

Второй объект готов на 92% и должен заработать в следующем году. «Конечно, денег не хватает, но сейчас ведем переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определенной степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать», – пообещал Чемезов.