Путин напомнил Чемезову про «должок»
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым обратил внимание на задержки в реализации проекта по строительству мусоросжигательных заводов.
«Должок за вами, Сергей Викторович», – отметил глава государства.
«К сожалению, да», – признал Чемезов.
Глава «Ростеха» объяснил задержку последствиями пандемии и санкций. По его словам, из пяти запланированных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) пока введен в эксплуатацию только один объект, который начал работу в декабре 2024 г.
Чемезов подчеркнул, что строительство велось без бюджетных средств – исключительно за счет частных инвестиций и кредитных ресурсов. Уже работающий завод успел переработать более 200 000 тонн коммунальных отходов и выработал 100 млн киловатт-часов электроэнергии.
Второй объект готов на 92% и должен заработать в следующем году. «Конечно, денег не хватает, но сейчас ведем переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определенной степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать», – пообещал Чемезов.
Что касается трех оставшихся (два в Московской области и один в Казани), их строительство временно заморожено. В «Ростехе» рассчитывают возобновить работы, когда появятся более выгодные условия финансирования или государственная поддержка.