Глава «Ростеха» отчитался перед Путиным о достижениях госкорпорации

Чемезов также сообщил, что в корпорации работает около 700 000 сотрудников, средняя зарплата составляет 107 000 руб. Объем расходов социального характера в 2024 г. составил 23,7 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Ведутся активные работы по подготовке кадров, в том числе через инженерные классы в школах: 5500 школьников изучают робототехнику, программирование, биотехнологии и другие науки. Более 4000 из них целевым набором отправляются на учебу в вузы.