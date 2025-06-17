Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Глава «Ростеха» отчитался перед Путиным о достижениях госкорпорации

Объем инвестиций ГК составил рекордные 676 млрд рублей
Дарья Снегова

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В ходе беседы обсуждались вопросы выполнения государственного оборонного заказа, модернизации военной техники, а также развития гражданских направлений деятельности госкорпорации.

Чемезов доложил о финансовых показателях компании. По его словам, в 2024 г. выручка «Ростеха» увеличилась на 27% и составила 3,61 трлн руб., чистая прибыль выросла на 119% до 131,5 млрд руб. Объем инвестиций достиг рекордных 676 млрд руб.

Особое внимание было уделено выполнению гособоронзаказа, который исполнен на 99,5%, отметил Чемезов. По критически важным позициям достигнуто 100%-ное выполнение. Предприятия корпорации производят 80% вооружения, используемого в зоне спецоперации.

Глава «Ростеха» также упомянул новые разработки:

  • модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» с увеличенным боекомплектом;

  • роботизированная платформа «Депеша» для транспортировки грузов на поле боя;

  • комплекс радиоэлектронной борьбы «СЕРП-ВС13Д»;

  • система контроля воздушного пространства с мини-радарами.

В гражданском секторе отмечается рост выручки на 11,6% до 1,1 трлн руб. Среди значимых проектов:

  • пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр 2000VH;

  • мусоросжигательные заводы;

  • онкосканер с искусственным интеллектом;

  • протезы с микропроцессорным управлением для участников спецоперации.

Чемезов также сообщил, что в корпорации работает около 700 000 сотрудников, средняя зарплата составляет 107 000 руб. Объем расходов социального характера в 2024 г. составил 23,7 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Ведутся активные работы по подготовке кадров, в том числе через инженерные классы в школах: 5500 школьников изучают робототехнику, программирование, биотехнологии и другие науки. Более 4000 из них целевым набором отправляются на учебу в вузы.

В заключение Путин и Чемезов обсудили состояние титанового производства, где объемы снизились после прекращения сотрудничества с американскими партнерами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных