Глава «Ростеха» отчитался перед Путиным о достижениях госкорпорации

Глава «Ростеха» отчитался перед Путиным о достижениях госкорпорацииОбъем инвестиций ГК составил рекордные 676 млрд рублей
Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В ходе беседы обсуждались вопросы выполнения государственного оборонного заказа, модернизации военной техники, а также развития гражданских направлений деятельности госкорпорации.
Чемезов доложил о финансовых показателях компании. По его словам, в 2024 г. выручка «Ростеха» увеличилась на 27% и составила 3,61 трлн руб., чистая прибыль выросла на 119% до 131,5 млрд руб. Объем инвестиций достиг рекордных 676 млрд руб.
Особое внимание было уделено выполнению гособоронзаказа, который исполнен на 99,5%, отметил Чемезов. По критически важным позициям достигнуто 100%-ное выполнение. Предприятия корпорации производят 80% вооружения, используемого в зоне спецоперации.
Глава «Ростеха» также упомянул новые разработки:
модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» с увеличенным боекомплектом;
роботизированная платформа «Депеша» для транспортировки грузов на поле боя;
комплекс радиоэлектронной борьбы «СЕРП-ВС13Д»;
система контроля воздушного пространства с мини-радарами.
В гражданском секторе отмечается рост выручки на 11,6% до 1,1 трлн руб. Среди значимых проектов:
пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр 2000VH;
мусоросжигательные заводы;
онкосканер с искусственным интеллектом;
протезы с микропроцессорным управлением для участников спецоперации.
Чемезов также сообщил, что в корпорации работает около 700 000 сотрудников, средняя зарплата составляет 107 000 руб. Объем расходов социального характера в 2024 г. составил 23,7 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Ведутся активные работы по подготовке кадров, в том числе через инженерные классы в школах: 5500 школьников изучают робототехнику, программирование, биотехнологии и другие науки. Более 4000 из них целевым набором отправляются на учебу в вузы.
В заключение Путин и Чемезов обсудили состояние титанового производства, где объемы снизились после прекращения сотрудничества с американскими партнерами.