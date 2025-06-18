Reuters: Келлог посетит Белоруссию для переговоров с Лукашенко

30 апреля Белоруссия освободила 47-летнего натурализованного американца Юраса (Юрия) Зенковича, что, по мнению одного из американских чиновников, свидетельствует о желании Лукашенко улучшить отношения с Вашингтоном. Тем не менее западные дипломаты скептически оценивают попытки США сблизиться с Белоруссией, учитывая ее тесные политические и экономические связи с Россией.