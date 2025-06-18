Reuters: Келлог посетит Белоруссию для переговоров с Лукашенко
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в ближайшие дни намерен посетить Белоруссию для встречи с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные четырех осведомленных источников.
Если Келлог действительно встретится с белорусским лидером, он станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы.
Точная повестка встречи неизвестна, однако, по словам двух анонимных источников, Келлог в частных беседах называл эту поездку шагом, который может помочь возобновить мирные переговоры по украинскому конфликту.
В 2020 г., во время первого срока Трампа, госсекретарь Майк Помпео посетил Белоруссию, став первым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим там за более чем 20 лет.
30 апреля Белоруссия освободила 47-летнего натурализованного американца Юраса (Юрия) Зенковича, что, по мнению одного из американских чиновников, свидетельствует о желании Лукашенко улучшить отношения с Вашингтоном. Тем не менее западные дипломаты скептически оценивают попытки США сблизиться с Белоруссией, учитывая ее тесные политические и экономические связи с Россией.