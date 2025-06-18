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Reuters: Келлог посетит Белоруссию для переговоров с Лукашенко

Ведомости

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в ближайшие дни намерен посетить Белоруссию для встречи с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные четырех осведомленных источников.

Если Келлог действительно встретится с белорусским лидером, он станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы.

Точная повестка встречи неизвестна, однако, по словам двух анонимных источников, Келлог в частных беседах называл эту поездку шагом, который может помочь возобновить мирные переговоры по украинскому конфликту.

В 2020 г., во время первого срока Трампа, госсекретарь Майк Помпео посетил Белоруссию, став первым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим там за более чем 20 лет.

30 апреля Белоруссия освободила 47-летнего натурализованного американца Юраса (Юрия) Зенковича, что, по мнению одного из американских чиновников, свидетельствует о желании Лукашенко улучшить отношения с Вашингтоном. Тем не менее западные дипломаты скептически оценивают попытки США сблизиться с Белоруссией, учитывая ее тесные политические и экономические связи с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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