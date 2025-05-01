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Осужденного за попытку переворота в Белоруссии освободили по просьбе США

Ведомости

Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии за попытку организации государственного переворота, был досрочно освобожден по запросу администрации президента США. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан – слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», – сказала Эйсмонт.

30 апреля глава Госдепа США Марко Рубио подтвердил освобождение гражданина США из белорусской колонии. Он отметил, что за первые 100 дней президентства Дональда Трампа Вашингтон добился освобождения 47 «несправедливо задержанных американцев» в разных странах мира, включая Афганистан, Россию и Венесуэлу.

18 сентября 2024 г. телеканал «Беларусь-1» опубликовал расследование о группе заговорщиков, среди которых был Зенкович. По данным канала, группа планировала в 2020 г. ликвидировать президента Лукашенко. В анонсированном фильме утверждалось, что заговорщики намеревались уничтожить вертолет с белорусским лидером на борту, используя крупнокалиберный пулемет либо при взлете, либо при посадке. Зенкович заявил, что признает свою вину и просит Лукашенко помиловать его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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