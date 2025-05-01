Осужденного за попытку переворота в Белоруссии освободили по просьбе США

18 сентября 2024 г. телеканал «Беларусь-1» опубликовал расследование о группе заговорщиков, среди которых был Зенкович. По данным канала, группа планировала в 2020 г. ликвидировать президента Лукашенко. В анонсированном фильме утверждалось, что заговорщики намеревались уничтожить вертолет с белорусским лидером на борту, используя крупнокалиберный пулемет либо при взлете, либо при посадке. Зенкович заявил, что признает свою вину и просит Лукашенко помиловать его.