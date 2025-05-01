Осужденного за попытку переворота в Белоруссии освободили по просьбе США
Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии за попытку организации государственного переворота, был досрочно освобожден по запросу администрации президента США. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан – слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», – сказала Эйсмонт.
30 апреля глава Госдепа США Марко Рубио подтвердил освобождение гражданина США из белорусской колонии. Он отметил, что за первые 100 дней президентства Дональда Трампа Вашингтон добился освобождения 47 «несправедливо задержанных американцев» в разных странах мира, включая Афганистан, Россию и Венесуэлу.
18 сентября 2024 г. телеканал «Беларусь-1» опубликовал расследование о группе заговорщиков, среди которых был Зенкович. По данным канала, группа планировала в 2020 г. ликвидировать президента Лукашенко. В анонсированном фильме утверждалось, что заговорщики намеревались уничтожить вертолет с белорусским лидером на борту, используя крупнокалиберный пулемет либо при взлете, либо при посадке. Зенкович заявил, что признает свою вину и просит Лукашенко помиловать его.