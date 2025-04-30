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Рубио сообщил об освобождении американца из колонии в Белоруссии

Ведомости

Белоруссия приняла решение освободить гражданина США из колонии, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Благодаря лидерству президента США [Дональда Трампа] Белоруссия освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США», – написал он в X. Имя освобожденного гражданина в сообщении не приводится.

Рубио отметил, что Вашингтон за 100 дней президентства Трампа освободил 47 «несправедливо задержанных американцев» по всему миру. В том числе в Афганистане, России и Венесуэле.

Согласно публичным заявлениям, Белоруссия с января 2025 г. освободила троих граждан США, отбывающих наказание в белорусских колониях. 26 января Рубио заявил, что власти Белоруссии освободили гражданку США Анастасию Нюфер.

12 февраля New York Post со ссылкой на Белый дом писал, что власти Белоруссии освободили еще одного американца. Гражданин «предпочел остаться анонимным», поэтому его личность в публикации не раскрывалась.

Последний известный обмен гражданами РФ и США произошел 10 апреля. Россия отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину, а США – гражданина Германии и России Артура Петрова. Карелина отбывала наказание по статье о госизмене за перевод средств одной из организаций Украины 24 февраля 2022 г.

Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Американский минюст сообщал, что ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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