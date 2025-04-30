Рубио сообщил об освобождении американца из колонии в Белоруссии

Последний известный обмен гражданами РФ и США произошел 10 апреля. Россия отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину, а США – гражданина Германии и России Артура Петрова. Карелина отбывала наказание по статье о госизмене за перевод средств одной из организаций Украины 24 февраля 2022 г.