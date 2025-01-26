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Рубио заявил о решении Белоруссии освободить гражданку США

Ведомости

Власти Белоруссии освободили гражданку США Анастасию Нюфер, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Благодаря президенту США [Дональду Трампу], Белоруссия только что в одностороннем порядке освободила невинную американку, Анастасию Нюфер», – написал он в X.

По какой статье отбывала наказание или была задержана Нюфер, не уточняется. Также неизвестно о ее общественной или политической деятельности. Белорусская сторона официально не комментировала освобождение американки.

24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Среди помилованных – пять женщин и трое мужчин, осужденных за экстремизм. У пяти из них есть дети, одна женщина беременна. Еще семь человек были осуждены за оборот наркотиков – три женщины и четыре мужчины. 

18 января Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности. 28 декабря 2024 г. президент Белоруссии помиловал 20 лиц, осужденных за экстремизм. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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