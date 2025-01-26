Рубио заявил о решении Белоруссии освободить гражданку США
Власти Белоруссии освободили гражданку США Анастасию Нюфер, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Благодаря президенту США [Дональду Трампу], Белоруссия только что в одностороннем порядке освободила невинную американку, Анастасию Нюфер», – написал он в X.
По какой статье отбывала наказание или была задержана Нюфер, не уточняется. Также неизвестно о ее общественной или политической деятельности. Белорусская сторона официально не комментировала освобождение американки.
24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Среди помилованных – пять женщин и трое мужчин, осужденных за экстремизм. У пяти из них есть дети, одна женщина беременна. Еще семь человек были осуждены за оборот наркотиков – три женщины и четыре мужчины.
18 января Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности. 28 декабря 2024 г. президент Белоруссии помиловал 20 лиц, осужденных за экстремизм.