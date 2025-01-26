Рубио заявил о решении Белоруссии освободить гражданку США

24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Среди помилованных – пять женщин и трое мужчин, осужденных за экстремизм. У пяти из них есть дети, одна женщина беременна. Еще семь человек были осуждены за оборот наркотиков – три женщины и четыре мужчины.