Лукашенко раскритиковал Трампа за эпатажность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал президента США Дональда Трампа за эпатажность, передает Telegram-канал «ПулN3».
«Дональд прав: Господь его спас. Если он есть, то он его спас. Для чего? Для того, чтобы дурью занимался, все отменил и творил чудеса в мире? Он любит эпатажность эту, любит как-то помахать, показаться», – сказал Лукашенко.
Он призвал Трампа остановиться и «не заниматься дурью».
Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. В своей инаугурационной речи он заявил, что с его приходом в США наступит «золотой век». «Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США.