В Белом доме рассказали об освобождении американца властями Белоруссии
Власти Белоруссии освободили гражданина США, отбывавшего наказание в белорусской тюрьме, сообщает The New York Post со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что американец «предпочел остаться анонимным», поэтому его личность в публикации не раскрывается.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что был освобожден гражданин США, который работал на «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).
В числе освобожденных числится также журналист данного издания Андрей Кузнечик и активистка Елена Мовшук. Все они находятся в Литве, сообщила редакция радио в Telegram-канале.
11 февраля Белый дом объявил, что Россия освободила экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного в РФ по делу о контрабанде наркотиков. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что данный шаг станет началом хороших отношений между двумя странами. Он также поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина.