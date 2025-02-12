В Белом доме рассказали об освобождении американца властями Белоруссии

11 февраля Белый дом объявил, что Россия освободила экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного в РФ по делу о контрабанде наркотиков. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что данный шаг станет началом хороших отношений между двумя странами. Он также поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина.