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В Словакии не смогли задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя

Ведомости

В Словакии сотрудники правоохранительных органов хотели задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя, но его не оказалось дома – сейчас он находится в Канаде. Об этом сообщает Denník N.

По данным издания, задержание Надя может быть связано с поставкой боеприпасов Украине.

В ходе оперативных мероприятий полиция Словакии уже задержала бывшего руководителя госкомпании Konštrukta Defense, которая занимается производством оборонной продукции. Силовики также хотят арестовать одного из бывших сотрудников министерства обороны республики.

В июня 2024 г. стало известно, что госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 Надем. По его словам, экспертиза, которой Надь обосновывал передачу Украине истребителей МиГ-29, «явно не существует».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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