В Словакии не смогли задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя
В Словакии сотрудники правоохранительных органов хотели задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя, но его не оказалось дома – сейчас он находится в Канаде. Об этом сообщает Denník N.
По данным издания, задержание Надя может быть связано с поставкой боеприпасов Украине.
В ходе оперативных мероприятий полиция Словакии уже задержала бывшего руководителя госкомпании Konštrukta Defense, которая занимается производством оборонной продукции. Силовики также хотят арестовать одного из бывших сотрудников министерства обороны республики.
В июня 2024 г. стало известно, что госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 Надем. По его словам, экспертиза, которой Надь обосновывал передачу Украине истребителей МиГ-29, «явно не существует».