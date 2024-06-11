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В Словакии готовится иск из-за передачи МиГ-29 Украине экс-министром обороны

Ведомости

Госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 бывшим министром обороны Ярославом Надем. Об этом Мелихер сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

По словам госсекретаря минобороны, экспертиза, которой Надь обосновывал передачу Украине истребителей МиГ-29, «явно не существует».

«Конституция запрещает правительству, находящемуся в отставке, делать серьезные шаги во внешней политике, а отправка истребителей стоимостью более 500 млн евро, безусловно, является таким шагом. Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов министерства обороны, уполномочивающих бывшего министра на такой шаг», – заявил Мелихер.

17 марта 2023 г. правительство Словакии одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. 23 марта 2023 г. Словакия отправила на Украину четыре истребителя МиГ-29.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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