В Словакии готовится иск из-за передачи МиГ-29 Украине экс-министром обороны
Госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 бывшим министром обороны Ярославом Надем. Об этом Мелихер сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
По словам госсекретаря минобороны, экспертиза, которой Надь обосновывал передачу Украине истребителей МиГ-29, «явно не существует».
«Конституция запрещает правительству, находящемуся в отставке, делать серьезные шаги во внешней политике, а отправка истребителей стоимостью более 500 млн евро, безусловно, является таким шагом. Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов министерства обороны, уполномочивающих бывшего министра на такой шаг», – заявил Мелихер.
17 марта 2023 г. правительство Словакии одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. 23 марта 2023 г. Словакия отправила на Украину четыре истребителя МиГ-29.