В Словакии готовится иск из-за передачи МиГ-29 Украине экс-министром обороны

17 марта 2023 г. правительство Словакии одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. 23 марта 2023 г. Словакия отправила на Украину четыре истребителя МиГ-29.