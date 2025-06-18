Netblocks: в Иране зафиксировано почти полное отключение интернета

Конфликт обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В тот день погибли несколько иранских военачальников, были повреждены аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет, а также ядерный комплекс в Натанзе. После этого ежедневные атаки продолжились. 18 июня Израиль заявил об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана. Глава минобороны Израиля Исраэль Кац отметил, что нанесение ударов по связанным с властями Исламской Республики объектам продолжится.