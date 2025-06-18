Netblocks: в Иране зафиксировано почти полное отключение интернета
На территории всего Ирана практически полностью отключен интернет, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlock в Telegram-канале.
«Инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности в отношениях с Израилем после нескольких дней ракетных ударов», – отмечается в публикации.
Конфликт обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В тот день погибли несколько иранских военачальников, были повреждены аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет, а также ядерный комплекс в Натанзе. После этого ежедневные атаки продолжились. 18 июня Израиль заявил об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана. Глава минобороны Израиля Исраэль Кац отметил, что нанесение ударов по связанным с властями Исламской Республики объектам продолжится.