Израиль заявил об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильские военные ударили по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военные действия продолжаются.