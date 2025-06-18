Израиль заявил об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана
Самолеты военно-воздушных сил Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.
По его словам, нанесение ударов по связанным с властями Исламской Республики объектам продолжится.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что израильские силы атакуют иранские военные объекты в районе Тегерана.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильские военные ударили по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военные действия продолжаются.