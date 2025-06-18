МИД РФ: третья мировая война уничтожит цивилизацию
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупредил, что третья мировая война может привести к уничтожению цивилизации.
Также Панкин выразил скептическое отношение к возможности реформирования ООН. По его мнению, полная реструктуризация организации могла бы быть более эффективной, чем попытки модернизировать существующие механизмы.
18 июня «Ведомости» опубликовали исследование о будущем мирового порядка. В ходе работы эксперты проанализировали ключевые глобальные риски и вызовы, их возможные траектории развития до 2035 г., а также обсудили варианты сотрудничества стран для достижения целей устойчивого развития, снижения неравенства и обеспечения экономического роста.
Аналитики пришли к выводу, что современная модель мирового развития находится в глубоком кризисе. Однополярная глобализация теряет свою силу, но ее агония порождает новые конфликты и нестабильность. Альтернативой может стать многополярная модель, основанная на регионализации и сосуществовании нескольких систем с разными правилами. Такая структура с несколькими центрами силы уже начинает формироваться.