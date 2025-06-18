МИД РФ: третья мировая война уничтожит цивилизацию

Аналитики пришли к выводу, что современная модель мирового развития находится в глубоком кризисе. Однополярная глобализация теряет свою силу, но ее агония порождает новые конфликты и нестабильность. Альтернативой может стать многополярная модель, основанная на регионализации и сосуществовании нескольких систем с разными правилами. Такая структура с несколькими центрами силы уже начинает формироваться.