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МИД РФ: третья мировая война уничтожит цивилизацию

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупредил, что третья мировая война может привести к уничтожению цивилизации.

«Поэтому важно этого не допустить», – заявил он (цитата по ТАСС).

Также Панкин выразил скептическое отношение к возможности реформирования ООН. По его мнению, полная реструктуризация организации могла бы быть более эффективной, чем попытки модернизировать существующие механизмы.

18 июня «Ведомости» опубликовали исследование о будущем мирового порядка. В ходе работы эксперты проанализировали ключевые глобальные риски и вызовы, их возможные траектории развития до 2035 г., а также обсудили варианты сотрудничества стран для достижения целей устойчивого развития, снижения неравенства и обеспечения экономического роста.

Аналитики пришли к выводу, что современная модель мирового развития находится в глубоком кризисе. Однополярная глобализация теряет свою силу, но ее агония порождает новые конфликты и нестабильность. Альтернативой может стать многополярная модель, основанная на регионализации и сосуществовании нескольких систем с разными правилами. Такая структура с несколькими центрами силы уже начинает формироваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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