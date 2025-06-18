Армии США не удается достичь цели по выпуску 100 000 снарядов в месяц
Планы армии США по достижению ежемесячного производства 100 000 155-мм артиллерийских снарядов, поставленных в условиях конфликта на Украине, откладываются на несколько месяцев, пишет Defense One. С 2022 г. выпуск снарядов увеличился до 40 000 в месяц, но цель пока не достигнута.
Изначально армия рассчитывала выйти на уровень в 60 000 снарядов в месяц к октябрю 2024 г., затем нарастить объемы до 75 000 в апреле 2025 г. и достигнуть 100 000 к октябрю. Однако по факту темпы модернизации и развертывания новых мощностей оказались ниже запланированных.
Проекту по масштабному наращиванию производства боеприпасов было выделено около $5 млрд. Эти средства пошли на модернизацию старых заводов, построенных еще во времена Второй мировой войны, а также на запуск новых предприятий. В США открылись новые производственные объекты в Техасе, Арканзасе и Канзасе, один из заводов заработал в Канаде.
К началу 2026 г. армия рассчитывает выйти на запланированный уровень, однако уже ясно, что заявленные сроки не будут соблюдены. Задержки частично объясняются тем, что некоторые инвестиции начали приносить результаты позже ожидаемого срока, а также необходимостью восстанавливать устаревшие производственные линии и искать новые источники поставок ключевых компонентов, например тротила, производство которого в США не велось с 1986 г.
5 июня The Wall Street Journal писал, что Вашингтон перенаправит взрыватели для ракет противовоздушной обороны (ПВО) американским военнослужащим на Ближний Восток. Изначально они были обещаны Киеву.
WSJ уточняет, что на Ближнем Востоке боеприпасы используются американскими военными для перехвата дронов йеменских хуситов. Изначально взрыватели были разработаны для ракет с лазерным наведением класса «земля – воздух». Американские силы адаптировали ракеты для пуска с истребителей F-15E.