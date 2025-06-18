Армии США не удается достичь цели по выпуску 100 000 снарядов в месяц

К началу 2026 г. армия рассчитывает выйти на запланированный уровень, однако уже ясно, что заявленные сроки не будут соблюдены. Задержки частично объясняются тем, что некоторые инвестиции начали приносить результаты позже ожидаемого срока, а также необходимостью восстанавливать устаревшие производственные линии и искать новые источники поставок ключевых компонентов, например тротила, производство которого в США не велось с 1986 г.