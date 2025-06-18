Экс-посол США на Украине заявила о выдвижении в конгресс для борьбы с Трампом

16 июня сенатор-демократ Тим Кейн представил в сенате США резолюцию, призванную ограничить возможность президента США Дональда Трампа начать военные действия против Ирана без предварительного согласия конгресса. Кейн, который уже много лет выступает за восстановление конституционного баланса военных полномочий, подчеркнул, что только конгресс имеет право объявлять войну.