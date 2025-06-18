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Экс-посол США на Украине заявила о выдвижении в конгресс для борьбы с Трампом

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Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что пойдет на выборы в конгресс от Мичигана, чтобы противостоять президенту США Дональду Трампу.

«Я посвятила жизнь защите демократии и борьбе за свободу. <...> Теперь моя следующая миссия – бороться за правильные вещи дома», – написала Бринк в соцсети Х.

16 июня сенатор-демократ Тим Кейн представил в сенате США резолюцию, призванную ограничить возможность президента США Дональда Трампа начать военные действия против Ирана без предварительного согласия конгресса. Кейн, который уже много лет выступает за восстановление конституционного баланса военных полномочий, подчеркнул, что только конгресс имеет право объявлять войну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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