Экс-посол США на Украине заявила о выдвижении в конгресс для борьбы с Трампом
Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что пойдет на выборы в конгресс от Мичигана, чтобы противостоять президенту США Дональду Трампу.
«Я посвятила жизнь защите демократии и борьбе за свободу. <...> Теперь моя следующая миссия – бороться за правильные вещи дома», – написала Бринк в соцсети Х.
16 июня сенатор-демократ Тим Кейн представил в сенате США резолюцию, призванную ограничить возможность президента США Дональда Трампа начать военные действия против Ирана без предварительного согласия конгресса. Кейн, который уже много лет выступает за восстановление конституционного баланса военных полномочий, подчеркнул, что только конгресс имеет право объявлять войну.