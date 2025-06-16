Сенатор-демократ предложил ограничить право Трампа на войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн 16 июня представил в сенате США резолюцию, призванную ограничить возможность президента США Дональда Трампа начать военные действия против Ирана без предварительного согласия конгресса. Об этом пишет Reuters. По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает серьезные опасения втягивания США в очередную затяжную войну.
Кейн, который уже много лет выступает за восстановление конституционного баланса военных полномочий, подчеркнул, что только конгресс имеет право объявлять войну. «Мы не должны вступать в войну с Ираном, если только это не абсолютно необходимо для защиты нашей страны», – отметил он.
В соответствии с американским законодательством подобные резолюции рассматриваются в приоритетном порядке. Это означает, что сенат обязан оперативно приступить к обсуждению и голосованию по инициативе Кейна.
Ранее Трамп заявил, что Иран проигрывает в текущем конфликте и должен как можно скорее приступить к переговорам, пока не стало слишком поздно. Он также подчеркнул, что США всегда поддерживали Израиль.
Лидеры стран G7 также подготовили проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту, но Трамп отказался его подписать. В проекте заявления лидеры G7 призвали стороны к деэскалации напряженности. В документе также подчеркивается, что Израиль имеет право на самооборону.
13 июня ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив баллистическими ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается до сих пор.