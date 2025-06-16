Сенатор-демократ предложил ограничить право Трампа на войну с Ираном

Кейн, который уже много лет выступает за восстановление конституционного баланса военных полномочий, подчеркнул, что только конгресс имеет право объявлять войну. «Мы не должны вступать в войну с Ираном, если только это не абсолютно необходимо для защиты нашей страны», – отметил он.