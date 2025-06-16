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Reuters: Трамп не подписал проект заявления G7 по конфликту Ирана и Израиля

Ведомости

Лидеры стран G7 подготовили проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту, однако президент США Дональд Трамп отказался его подписать. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По информации агентства, в проекте заявления лидеры G7 призвали стороны к деэскалации напряженности. В документе также подчеркивается, что Израиль имеет право на самооборону.

13 июня ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив баллистическими ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается до сих пор.

Недавно ЦАХАЛ призвала население покинуть третий округ Тегерана, предупредив о планирующихся атаках.

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, его страна не стремится расширять конфликт с Израилем, но они будут отвечать на любые атаки. Он также отметил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен добиться прекращения военных действий со стороны Израиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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