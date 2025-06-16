Reuters: Трамп не подписал проект заявления G7 по конфликту Ирана и Израиля

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, его страна не стремится расширять конфликт с Израилем, но они будут отвечать на любые атаки. Он также отметил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен добиться прекращения военных действий со стороны Израиля.