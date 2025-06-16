Reuters: Трамп не подписал проект заявления G7 по конфликту Ирана и Израиля
Лидеры стран G7 подготовили проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту, однако президент США Дональд Трамп отказался его подписать. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По информации агентства, в проекте заявления лидеры G7 призвали стороны к деэскалации напряженности. В документе также подчеркивается, что Израиль имеет право на самооборону.
13 июня ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив баллистическими ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается до сих пор.
Недавно ЦАХАЛ призвала население покинуть третий округ Тегерана, предупредив о планирующихся атаках.
По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, его страна не стремится расширять конфликт с Израилем, но они будут отвечать на любые атаки. Он также отметил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен добиться прекращения военных действий со стороны Израиля.