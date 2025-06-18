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КСИР сообщил о применении ракеты «Седжиль» в новой волне ударов по Израилю

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о применении двухступенчатой сверхтяжелой баллистической ракеты «Седжиль» в рамках очередного этапа операции «Истинное обещание III». Такое сообщение передает PressTV.

Согласно иранским источникам, ракеты были выпущены из различных частей страны и успешно преодолели эшелонированную систему противовоздушной обороны Израиля. В результате ударов были поражены военные и разведывательные объекты.

Удары последовали вскоре после выступления лидера Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул, что «иранский народ не подчинится навязанной войне и даст жесткий ответ».

Тем временем The Times of Israel написал со ссылкой на военного израильского чиновника, что последняя иранская атака состояла всего из одной ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО.

The Wall Street Journal писал ранее, что у Израиля заканчивается запас оборонительных перехватчиков Arrow, что вызывает опасения по поводу способности страны противостоять баллистическим ракетам дальнего радиуса действия, выпущенным Ираном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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