КСИР сообщил о применении ракеты «Седжиль» в новой волне ударов по Израилю

Тем временем The Times of Israel написал со ссылкой на военного израильского чиновника, что последняя иранская атака состояла всего из одной ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО.



The Wall Street Journal писал ранее, что у Израиля заканчивается запас оборонительных перехватчиков Arrow, что вызывает опасения по поводу способности страны противостоять баллистическим ракетам дальнего радиуса действия, выпущенным Ираном.