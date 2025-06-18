КСИР сообщил о применении ракеты «Седжиль» в новой волне ударов по Израилю
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о применении двухступенчатой сверхтяжелой баллистической ракеты «Седжиль» в рамках очередного этапа операции «Истинное обещание III». Такое сообщение передает PressTV.
Согласно иранским источникам, ракеты были выпущены из различных частей страны и успешно преодолели эшелонированную систему противовоздушной обороны Израиля. В результате ударов были поражены военные и разведывательные объекты.
Удары последовали вскоре после выступления лидера Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул, что «иранский народ не подчинится навязанной войне и даст жесткий ответ».
Тем временем The Times of Israel написал со ссылкой на военного израильского чиновника, что последняя иранская атака состояла всего из одной ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО.
The Wall Street Journal писал ранее, что у Израиля заканчивается запас оборонительных перехватчиков Arrow, что вызывает опасения по поводу способности страны противостоять баллистическим ракетам дальнего радиуса действия, выпущенным Ираном.