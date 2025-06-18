США начали добровольную эвакуацию своих граждан из Израиля

США приступили к эвакуации из Израиля американских граждан, желающих покинуть еврейское государство, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.



«Граждане США, желающие покинуть Израиль. Посольство США в Израиле работает над организацией эвакуационных рейсов и отправлений круизных лайнеров», – сообщил он в соцсети Х.