США начали добровольную эвакуацию своих граждан из Израиля
США приступили к эвакуации из Израиля американских граждан, желающих покинуть еврейское государство, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.
«Граждане США, желающие покинуть Израиль. Посольство США в Израиле работает над организацией эвакуационных рейсов и отправлений круизных лайнеров», – сообщил он в соцсети Х.
Ранее Американские дипломаты и их семьи эвакуировались из Израиля на прибывшем из США самолете, сообщал израильских телеканал N12.
Ночью 18 июня стало известно, что посольство США в Израиле и американские консульские учреждения будут временно закрыты по соображениям безопасности.