Американские дипломаты и их семьи эвакуировались из Израиля
Американские дипломаты и их семьи эвакуировались из Израиля на прибывшем из США самолете, сообщает израильских телеканал N12.
Ночью 18 июня стало известно, что посольство США в Израиле и американские консульские учреждения будут временно закрыты по соображениям безопасности.
При ударах Ирана по Израилю в ночь на 16 июня пострадали квартиры нескольких сотрудников посольства РФ в Израиле, в них выбило стекла, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью «России 24».
Сейчас российское посольство в Израиле работает в сложных условиях, пояснил Викторов. По его словам, опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан «отнюдь не эфемерная».