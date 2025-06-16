Квартиры дипломатов РФ пострадали при ударе по Израилю
При ударах Ирана по Израилю в ночь на 16 июня пострадали квартиры нескольких сотрудников посольства РФ в Израиле, в них выбило стекла. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью «России 24».
«Попаданий прямых, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», – сказал он.
Сейчас российское посольство в Израиле работает в сложных условиях, пояснил Викторов. По его словам, опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан «отнюдь не эфемерная».
Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия совершила массированный обстрел территории Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.
На фоне этого посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам покинуть еврейское государство – сейчас это можно сделать через границу с Египтом возле города Эйлат.
Россия уже эвакуировала 86 человек из Ирана. Уточнялось, что это съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. 15 июня российское посольство сообщило, что работает над вопросом дальнейшей эвакуации россиян из Ирана.