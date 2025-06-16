Квартиры дипломатов РФ пострадали при ударе по Израилю

Россия уже эвакуировала 86 человек из Ирана. Уточнялось, что это съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. 15 июня российское посольство сообщило, что работает над вопросом дальнейшей эвакуации россиян из Ирана.