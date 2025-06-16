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Квартиры дипломатов РФ пострадали при ударе по Израилю

Ведомости

При ударах Ирана по Израилю в ночь на 16 июня пострадали квартиры нескольких сотрудников посольства РФ в Израиле, в них выбило стекла. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью «России 24».

«Попаданий прямых, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», – сказал он.

Сейчас российское посольство в Израиле работает в сложных условиях, пояснил Викторов. По его словам, опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан «отнюдь не эфемерная».

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия совершила массированный обстрел территории Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

На фоне этого посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам покинуть еврейское государство – сейчас это можно сделать через границу с Египтом возле города Эйлат.

Россия уже эвакуировала 86 человек из Ирана. Уточнялось, что это съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. 15 июня российское посольство сообщило, что работает над вопросом дальнейшей эвакуации россиян из Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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