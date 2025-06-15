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Посольство РФ работает над эвакуацией россиян из Ирана

Ведомости

Российское посольство работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана, который в последние дни подвергается ударам Израиля, сообщило российское диппредставительство в Тегеране.

В посольстве пояснили «РИА Новости», что люди покидают Иран по суше, передвижения, в частности, идут через ирано-азербайджанскую границу. Там напомнили, что принимают обращения от соотечественников, все контакты размещены на ресурсах дипмиссии. 15 июня на фоне роста обращений дополнительную горячую линию также открыл консульский отдел посольства РФ в Израиле.

Ранее российская сторона эвакуировала из Ирана 86 человек – членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. Группа в ночь на 14 июня пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара», сообщал МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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