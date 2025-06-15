Посольство РФ работает над эвакуацией россиян из Ирана
Российское посольство работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана, который в последние дни подвергается ударам Израиля, сообщило российское диппредставительство в Тегеране.
В посольстве пояснили «РИА Новости», что люди покидают Иран по суше, передвижения, в частности, идут через ирано-азербайджанскую границу. Там напомнили, что принимают обращения от соотечественников, все контакты размещены на ресурсах дипмиссии. 15 июня на фоне роста обращений дополнительную горячую линию также открыл консульский отдел посольства РФ в Израиле.
Ранее российская сторона эвакуировала из Ирана 86 человек – членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. Группа в ночь на 14 июня пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара», сообщал МИД РФ.