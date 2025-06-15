Посольство РФ работает над эвакуацией россиян из Ирана

В посольстве пояснили «РИА Новости», что люди покидают Иран по суше, передвижения, в частности, идут через ирано-азербайджанскую границу. Там напомнили, что принимают обращения от соотечественников, все контакты размещены на ресурсах дипмиссии. 15 июня на фоне роста обращений дополнительную горячую линию также открыл консульский отдел посольства РФ в Израиле.