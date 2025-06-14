МИД рассказал об эвакуации из Ирана членов съемочной группы Бондарчука

Первая группа в составе 86 человек, среди которых двое детей, в ночь на 14 июня пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара». В министерстве поблагодарили азербайджанскую сторону за предоставление транспорта от границы до Баку, размещение людей в гостинице и «оказание содействия в возвращении наших граждан на Родину».