МИД рассказал об эвакуации из Ирана членов съемочной группы Бондарчука
Российская сторона эвакуировала из Ирана 86 человек – членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана, говорится в заявлении МИД России.
Россиян эвакуируют из Ирана на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке и операции Израиля против республики. Воздушное пространство в большинстве стран региона было закрыто, а рейсы отменены, напомнили в ведомстве.
Первая группа в составе 86 человек, среди которых двое детей, в ночь на 14 июня пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара». В министерстве поблагодарили азербайджанскую сторону за предоставление транспорта от границы до Баку, размещение людей в гостинице и «оказание содействия в возвращении наших граждан на Родину».
Съемочная группа работала в Иране над сериалом «Трудно быть богом». Бондарчук сообщил, что часть команды улетит 14 июня, остальные покинут Азербайджан чуть позже. 13 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что всего в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов.