Первую группу россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

13 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что всего в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов. Небольшое количество туристов в АТОР объясняют тем, что многие туроператоры после снятия запрета, введенного в 2023 г., не возобновляли продажи туров в Израиль. Летний сезон в Иране не востребован из-за жары и «малой комфортности экскурсий».