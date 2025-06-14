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Первую группу россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

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Группу россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт «Астара», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе посольства России в Баку.

«Первый автобус с гражданами России в составе 14 человек уже пересек границу Ирана с Азербайджаном и в настоящее время находится на территории Астаринского района Азербайджана», – сообщили в посольстве.

Среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан – российский режиссер Федор Бондарчук и актер Никита Кологривый, передает телеканал CBC TV. Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за эвакуацию из республики, где съемочная группа находилась на съемках сериала «Трудно быть богом». Режиссер сообщил, что часть съемочной группы улетит 14 июня, остальные покинут страну чуть позже.

13 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что всего в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов. Небольшое количество туристов в АТОР объясняют тем, что многие туроператоры после снятия запрета, введенного в 2023 г., не возобновляли продажи туров в Израиль. Летний сезон в Иране не востребован из-за жары и «малой комфортности экскурсий».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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