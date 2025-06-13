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АТОР: в Израиле и Иране находятся до 500 российских туристов

Ведомости

Всего в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из них до 400 отдыхает в Израиле.

Небольшое количество туристов в АТОР объясняют тем, что многие туроператоры после снятие запрета, введенного в 2023 г., не возобновляли продажи туров в Израиль. Летний сезон в Иране не востребован из-за жары и «малой комфортности экскурсий». В АТОР отметили, что количество аннуляций и переносов туров в конфликтующие страны «невелико». Поездки в Иран могут отменить не более 30 человек.

При этом в сообщении пресс-службы подчеркивается кризис, возникший на сопредельных направлениях. Рейсы в ОАЭ были перенаправлены в аэропорты стран СНГ, где туристы ожидают возобновления полетов по измененным маршрутам.

13 июня авиационные власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Российские авиакомпании вынуждены разрабатывать новые маршруты рейсов. «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном с возвратом билетов для пассажиров. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, как и в обратном направлении, пройдут через воздушное пространство Пакистана в обход закрытого Ирана.

Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры, а операция по предотвращению создания Тегераном атомного оружия станет многодневной. В результате были убиты верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами, а также как минимум двое ученых-ядерщиков. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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