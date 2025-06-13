АТОР: в Израиле и Иране находятся до 500 российских туристов
Всего в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из них до 400 отдыхает в Израиле.
Небольшое количество туристов в АТОР объясняют тем, что многие туроператоры после снятие запрета, введенного в 2023 г., не возобновляли продажи туров в Израиль. Летний сезон в Иране не востребован из-за жары и «малой комфортности экскурсий». В АТОР отметили, что количество аннуляций и переносов туров в конфликтующие страны «невелико». Поездки в Иран могут отменить не более 30 человек.
При этом в сообщении пресс-службы подчеркивается кризис, возникший на сопредельных направлениях. Рейсы в ОАЭ были перенаправлены в аэропорты стран СНГ, где туристы ожидают возобновления полетов по измененным маршрутам.
13 июня авиационные власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Российские авиакомпании вынуждены разрабатывать новые маршруты рейсов. «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном с возвратом билетов для пассажиров. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, как и в обратном направлении, пройдут через воздушное пространство Пакистана в обход закрытого Ирана.
Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры, а операция по предотвращению создания Тегераном атомного оружия станет многодневной. В результате были убиты верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами, а также как минимум двое ученых-ядерщиков. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».