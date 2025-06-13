АТОР: в Израиле и Иране находятся до 500 российских туристов

Небольшое количество туристов в АТОР объясняют тем, что многие туроператоры после снятие запрета, введенного в 2023 г., не возобновляли продажи туров в Израиль. Летний сезон в Иране не востребован из-за жары и «малой комфортности экскурсий». В АТОР отметили, что количество аннуляций и переносов туров в конфликтующие страны «невелико». Поездки в Иран могут отменить не более 30 человек.