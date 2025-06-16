Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посольство России рекомендовало россиянам покинуть ИзраильДипсмиссия будет эвакуирована в случае необходимости
Гражданам России рекомендуется покинуть Израиль до нормализации обстановки. Об этом объявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью «России 24».
Покинуть страну можно через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. По его словам, несколько десятков граждан России уже воспользовались этим маршрутом. Возможность эвакуации посольства РФ в Израиле тоже учитывается, решение будет принято в случае необходимости, добавил Викторов.
Посол рассказал, что дипмиссия работает в сложных условиях. «Ситуация нервозная, должен признать, опасность жизни и здоровью дипломатов, российских граждан отнюдь не эфемерная», – подчеркнул он.
Угрозу ощутили и сами дипломаты. Викторов рассказал, что в квартирах нескольких сотрудников посольства минувшей ночью выбило стекла из-за взрывной волны: «Попаданий прямых, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились».
В ночь на 16 июня обстрелу иранскими баллистическими ракетами подверглись четыре района в центральной части Израиля. Ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон. Пострадали 287 человек.
Противостояние Ирана и Израиля обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, в ходе которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Корпус стражей исламской революции сегодня заявил, что усилит операции против Израиля, они будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал населению Тегерана расплату за эти обстрелы.