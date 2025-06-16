Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Противостояние Ирана и Израиля обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, в ходе которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Корпус стражей исламской революции сегодня заявил, что усилит операции против Израиля, они будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал населению Тегерана расплату за эти обстрелы.