Путин: ВСУ не смогут использовать Taurus без немецких офицеров

Путин: ВСУ не смогут использовать Taurus без немецких офицеровПоставки Киеву этих ракет окончательно разрушат отношения России и ФРГ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии самостоятельно управлять высокоточными ракетами Taurus, и «все это знают». Президент России заявил об этом на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФа.
«Невозможно применять Taurus без космической разведки – это могут делать только западные страны. Невозможно применять Taurus без немецких офицеров, только немецкие офицеры смогут управлять Taurus», – сказал Путин.
Это означает, что военные бундесвера будут наносить удары немецким оружием по российской территории, подчеркнул президент РФ. По словам Путина, поставки Taurus, которые по факту будут эксплуатироваться немецкими военными, не окажут влияния на ход боевых действий, но отношения России и ФРГ окончательно испортятся.
12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Берлин не станет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По словам Зеленского, ФРГ и Украина обсудили план поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, рассчитанный на три года.