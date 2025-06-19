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Путин: ВСУ не смогут использовать Taurus без немецких офицеров

Поставки Киеву этих ракет окончательно разрушат отношения России и ФРГ
Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии самостоятельно управлять высокоточными ракетами Taurus, и «все это знают». Президент России заявил об этом на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФа.

«Невозможно применять Taurus без космической разведки – это могут делать только западные страны. Невозможно применять Taurus без немецких офицеров, только немецкие офицеры смогут управлять Taurus», – сказал Путин.

Это означает, что военные бундесвера будут наносить удары немецким оружием по российской территории, подчеркнул президент РФ. По словам Путина, поставки Taurus, которые по факту будут эксплуатироваться немецкими военными, не окажут влияния на ход боевых действий, но отношения России и ФРГ окончательно испортятся.

12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Берлин не станет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По словам Зеленского, ФРГ и Украина обсудили план поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, рассчитанный на три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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