Путин: ВСУ не смогут использовать Taurus без немецких офицеров

Это означает, что военные бундесвера будут наносить удары немецким оружием по российской территории, подчеркнул президент РФ. По словам Путина, поставки Taurus, которые по факту будут эксплуатироваться немецкими военными, не окажут влияния на ход боевых действий, но отношения России и ФРГ окончательно испортятся.