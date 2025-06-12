Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus
Берлин не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.
«Я отвечаю вам: нет», – сказал он.
Вместе с тем, ФРГ и Украина обсудили план поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил Зеленский. Он уточнил, что план рассчитан на ближайшие три года.
Хотя официально не заявлялось, что Украине будут поставлены именно Taurus, Мерц все же допустил, что может быть поставлено это вооружение. Канцлер при этом отметил, что использование ракет требует длительного периода обучения, поэтому поставка не поможет Украине сегодня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Россия даст жесткий ответ в случае поставок.