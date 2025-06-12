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Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus

Ведомости

Берлин не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

«Я отвечаю вам: нет», – сказал он.

Вместе с тем, ФРГ и Украина обсудили план поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил Зеленский. Он уточнил, что план рассчитан на ближайшие три года.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. «Ведомости» писали, что на вооружении Германии состоит около 600 таких ракет.

Хотя официально не заявлялось, что Украине будут поставлены именно Taurus, Мерц все же допустил, что может быть поставлено это вооружение. Канцлер при этом отметил, что использование ракет требует длительного периода обучения, поэтому поставка не поможет Украине сегодня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Россия даст жесткий ответ в случае поставок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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