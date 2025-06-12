Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus

Хотя официально не заявлялось, что Украине будут поставлены именно Taurus, Мерц все же допустил, что может быть поставлено это вооружение. Канцлер при этом отметил, что использование ракет требует длительного периода обучения, поэтому поставка не поможет Украине сегодня.