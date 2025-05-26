Мерц: ФРГ, Британия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность ВСУ

Мерц: ФРГ, Британия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность ВСУБывший канцлер ФРГ Шольц выступал против эскалации
Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телерадиокомпании WDR.
«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
Осенью 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, заявлял, что выдвинет Москве ультиматумы. Он говорил, что выступит с требованием к РФ прекратить боевые действия, а в случае отказа – передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.
Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против расширения дальности применения немецкого оружия по территории РФ и поставки Taurus Украине. Он объяснял это нежеланием эскалации.
Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. «Ведомости» писали, что на вооружении Германии состоит около 600 таких ракет, адаптированных для боевых самолетов Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000.
Украине уже были переданы американские дальнобойные ракеты ATACMS и франко-британские Storm Shadow/SCALP. Первые тайные поставки Киеву ракет ATACMS с «малым» радиусом, по данным The Wall Street Journal, произошли осенью 2023 г. Среди первых применений Storm Shadow в российско-украинском конфликте – удар по автомобильной части Чонгарского моста, связывающему Крым с Херсонской областью в августе 2023 г.