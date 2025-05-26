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Мерц: ФРГ, Британия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность ВСУ

Бывший канцлер ФРГ Шольц выступал против эскалации
Ведомости

Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телерадиокомпании WDR.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Осенью 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, заявлял, что выдвинет Москве ультиматумы. Он говорил, что выступит с требованием к РФ прекратить боевые действия, а в случае отказа – передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. 

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против расширения дальности применения немецкого оружия по территории РФ и поставки Taurus Украине. Он объяснял это нежеланием эскалации.

Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. «Ведомости» писали, что на вооружении Германии состоит около 600 таких ракет, адаптированных для боевых самолетов Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000.

Украине уже были переданы американские дальнобойные ракеты ATACMS и франко-британские Storm Shadow/SCALP. Первые тайные поставки Киеву ракет ATACMS с «малым» радиусом, по данным The Wall Street Journal, произошли осенью 2023 г. Среди первых применений Storm Shadow в российско-украинском конфликте – удар по автомобильной части Чонгарского моста, связывающему Крым с Херсонской областью в августе 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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