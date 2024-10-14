Почему Зеленский не смог добиться от Шольца поставок дальнобойных ракет Taurus

Почему Зеленский не смог добиться от Шольца поставок дальнобойных ракет TaurusНе вызвала у канцлера энтузиазма и заявка Киева в НАТО по ускоренной процедуре
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца в необходимости поставить Киеву дальнобойные немецкие ракеты Taurus, ровно как и одобрить принятие Украины в НАТО в ускоренном порядке. О реакции канцлера на встрече, которая прошла 11 октября, рассказало издание Bild со ссылкой на источники. По его данным, Берлин «оставил без внимания» запросы Украины, а Шольц по итогам встречи с Зеленским так и не дал четкого ответа на вопрос, пойдет ли Берлин навстречу Киеву. Впрочем, как пишет Bild, канцлер не сказал категоричное «нет», но и не выразил своего согласия.
Но несмотря на то что Германия не сформировала четкую позицию в отношении поставок Taurus и ускоренного вступления Киева в НАТО, ее военная помощь Украине продолжается. Как заявил Шольц на пресс-конференции с Зеленским, Берлин передал Киеву очередной пакет помощи общей стоимостью в 600 млн евро. В него вошли ракетные комплексы IRIS-T SLM, БМП, танки, танковые гаубицы, артиллерийские снаряды, а также беспилотники.
Помимо этого Германия предоставит Киеву еще один пакет помощи до конца 2024 г. в сотрудничестве с другими странами Европы – вместе с Бельгией, Данией и Норвегией – на сумму в 1,4 млрд евро. Он будет содержать в себе системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, радары и артиллерийские снаряды, а также ударные БПЛА. Кроме того, согласно заявлению Шольца, Германия выделила 170 млн евро на восстановление энергетической системы Украины.
Шольц, по информации Politico, убеждал Зеленского, что поддержка ФРГ Украины никуда не денется. «Германия – мощнейший поставщик военной помощи Украине в Европе. Все так и останется, в этом я вас заверяю», – подчеркивал канцлер в диалоге с украинским лидером. Интересно, что при этом в конце сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая представляет в правительстве партию «Зеленые», выступила за удовлетворение запроса Украины (Шольц из партии социал-демократов. – «Ведомости»).
Но при этом, как сообщает Bild 13 октября, министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине. Это, по данным журналистов, связано с позицией ведомства: военные ФРГ, по данным СМИ, не верят, что вооруженным силам Украины (ВСУ) в скором времени удастся провести контрнаступление. Из этого вытекает, что Киев не получит больше танков Leopard 2, хотя в распоряжении бундесвера находится еще 300 машин.
Договориться о поставках ракет Taurus Зеленскому не удалось, а Берлин сейчас в целом пытается осторожно отойти от радикальной позиции в контексте сценариев завершения спецоперации на Украине, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, влияют на это и внутриполитические процессы в самой Германии – в восточных землях ФРГ показывают хороший результат партии правой и левой оппозиции, которые активно посылают сигналы для разрешения кризиса дипломатическим путем. И в общеполитическом пространстве ФРГ восприятие конфликта меняется, пусть медленно и осторожно, на более конструктивное, хотя говорить о возможном прекращении оружейных поставок Украине пока рано.
Ракеты Taurus/KEPD
Taurus/KEPD – дальнобойная немецко-шведская ракета класса «воздух – земля». Ее дальность полета в зависимости от модификации составляет до 500 км, а максимальная скорость – 900 км/ч. Известно, что в распоряжении бундесвера находилось примерно 600 ракет, при этом около 150 в эксплуатации, но точное их количество засекречено. Считается конкурентом англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.
Что же касается ракет Taurus, то Шольц, скорее всего, сможет удержать Германию от такой помощи Украине, полагает Соколов. Канцлер, напоминает эксперт, ранее говорил о том, что для использования Taurus нужны немецкие специалисты, отправка которых на Украину приведет к прямому вовлечению Германии, одной из стран НАТО, в этот конфликт и лишь приведет к эскалации.
Потенциал поставок вооружений и военной техники ФРГ уже исчерпан, считает старший научный сотрудник Сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. Германия и так уже отправила на Украину значительную долю устаревших вооружений, как и ряд новых. Давление на Берлин как главного плательщика Украины увеличивается из-за США – в ближайшие месяцы там будут заняты своими внутренними делами и при возможном приходе к власти кандидата-республиканца Дональда Трампа поток военной помощи Киеву может пострадать. При этом эксперт считает, что ракеты Taurus «с большой вероятностью» в будущем немцы все же поставят Украине.