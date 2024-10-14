Почему Зеленский не смог добиться от Шольца поставок дальнобойных ракет Taurus

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца в необходимости поставить Киеву дальнобойные немецкие ракеты Taurus, ровно как и одобрить принятие Украины в НАТО в ускоренном порядке. О реакции канцлера на встрече, которая прошла 11 октября, рассказало издание Bild со ссылкой на источники. По его данным, Берлин «оставил без внимания» запросы Украины, а Шольц по итогам встречи с Зеленским так и не дал четкого ответа на вопрос, пойдет ли Берлин навстречу Киеву. Впрочем, как пишет Bild, канцлер не сказал категоричное «нет», но и не выразил своего согласия.