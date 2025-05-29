Канцлер ФРГ допустил поставки дальнобойных Taurus Украине

26 мая Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Осенью 2024 г. он заявлял, что выдвинет Москве ультиматумы. Мерц говорил, что выступит с требованием к РФ прекратить боевые действия, а в случае отказа – передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.