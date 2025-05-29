Канцлер ФРГ допустил поставки дальнобойных Taurus Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом глава Германии заявил во время интервью телеканалу ZDF.
«Конечно, это вполне возможно», – ответил Мерц на прямой вопрос о поставках. Он отметил, что использование этих ракет требует длительного периода обучения, поэтому поставка не поможет Украине сегодня.
Крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150 могут достигать расстояния до 500 км. «Ведомости» писали, что на вооружении Германии состоит около 600 таких ракет, адаптированных для боевых самолетов Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000.
26 мая Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Осенью 2024 г. он заявлял, что выдвинет Москве ультиматумы. Мерц говорил, что выступит с требованием к РФ прекратить боевые действия, а в случае отказа – передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.
27 мая глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ.