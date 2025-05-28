В Госдуме пообещали дать жесткий ответ в случае поставки ракет Taurus Украине
Если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
Он также рассказал, что после некоторых заявлений Москвы немецким властям «стало страшно». Этим он объяснил следующее заявление Берлина о том, что ФРГ будет помогать производить ракеты на территории Украины.
«Одно дело просто языком болтать, а другое дело за базар отвечать. Вот за базар отвечать страшно. Поэтому они будут другими путями это делать», – сказал он.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев.
Bild со ссылкой на источники писал, что ФРГ рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом утверждается, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут.