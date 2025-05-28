Bild: Германия может профинансировать разработку дальнобойных ракет на Украине

26 мая действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений на дальность вооружений, которые Германия, Великобритания и Франция поставляют Украине. Это решение стало поворотным моментом по сравнению с политикой предыдущего канцлера Олафа Шольца, который выступал против эскалации конфликта и блокировал поставки ракет Taurus.