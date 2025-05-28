Bild: Германия может профинансировать разработку дальнобойных ракет на Украине
Германия рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
А вот дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут. По данным издания, эта тема в правительстве сейчас считается «табуированной».
«Правительство ФРГ планирует предоставить в распоряжение украинской оборонной промышленности $1 млн на разработку и серийное производство автономных крылатых ракет дальностью до 2500 км», – говорится в материале.
Отмечается, что Киев уже ведет соответствующие разработки и ранее проводил испытания некоторых образцов, поражая цели на расстоянии свыше 400 км за линией фронта.
26 мая действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений на дальность вооружений, которые Германия, Великобритания и Франция поставляют Украине. Это решение стало поворотным моментом по сравнению с политикой предыдущего канцлера Олафа Шольца, который выступал против эскалации конфликта и блокировал поставки ракет Taurus.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасным шаг Европы по снятию ограничений на дальность ракет ВСУ. По его мнению, такие решения противоречат стремлению к политическому урегулированию конфликта.