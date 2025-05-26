Песков назвал опасным решение Европы снять ограничения на дальность ракет ВСУ

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что со стороны ФРГ, Британии и Франции больше «не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия», которое страны направляют Киеву. Олаф Шольц, занимавший пост канцлера до Мерца, не хотел допустить эскалации и был против подобных мер, в том числе поставок крылатых ракет Taurus на Украину для использования в конфликте с Россией.