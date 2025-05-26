Песков назвал опасным решение Европы снять ограничения на дальность ракет ВСУ
Намерение некоторых стран Европы снять ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется на Украину, – достаточно опасное решение, если оно уже было принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту издания Life Александру Юнашеву.
«Если таковые решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», – отметил Песков.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что со стороны ФРГ, Британии и Франции больше «не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия», которое страны направляют Киеву. Олаф Шольц, занимавший пост канцлера до Мерца, не хотел допустить эскалации и был против подобных мер, в том числе поставок крылатых ракет Taurus на Украину для использования в конфликте с Россией.
В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Шольца в правильности поставок крылатых ракет в том числе потому, что в восточных землях ФРГ показывали хороший результат партии правой и левой оппозиции, которые активно выступали за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.