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Песков назвал опасным решение Европы снять ограничения на дальность ракет ВСУ

Ведомости

Намерение некоторых стран Европы снять ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется на Украину, – достаточно опасное решение, если оно уже было принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту издания Life Александру Юнашеву.

«Если таковые решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», – отметил Песков.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что со стороны ФРГ, Британии и Франции больше «не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия», которое страны направляют Киеву. Олаф Шольц, занимавший пост канцлера до Мерца, не хотел допустить эскалации и был против подобных мер, в том числе поставок крылатых ракет Taurus на Украину для использования в конфликте с Россией.

В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Шольца в правильности поставок крылатых ракет в том числе потому, что в восточных землях ФРГ показывали хороший результат партии правой и левой оппозиции, которые активно выступали за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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