IRNA: целью удара Ирана в районе Беэр-Шевы был штаб ЦАХАЛ

Отмечается, что поражение этих объектов стало основной задачей атаки. В непосредственной близости от места удара находится медицинский центр «Сорока». IRNA утверждает, что сама больница не пострадала, а на ее территории была зафиксирована лишь взрывная волна, не причинившая физического ущерба.