IRNA: целью удара Ирана в районе Беэр-Шевы был штаб ЦАХАЛ
Целью удара, нанесенного по израильскому городу Беэр-Шева, был штаб телекоммуникационного корпуса Армии обороны Израиля (C4I), а также пункт военной разведки, расположенные в технологическом парке Гав-Ям. Об этом сообщает IRNA.
Отмечается, что поражение этих объектов стало основной задачей атаки. В непосредственной близости от места удара находится медицинский центр «Сорока». IRNA утверждает, что сама больница не пострадала, а на ее территории была зафиксирована лишь взрывная волна, не причинившая физического ущерба.
Ранее стало известно, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла прямое попадание по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве.
Как сообщается, были зафиксированы «значительные повреждения» в разных корпусах, включая старое здание хирургического отделения. В результате удара пострадали люди. В настоящее время в отделении неотложной помощи оказывают помощь нескольким пострадавшим с легкими травмами.