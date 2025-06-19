Politico: ЕС может направить активы инвесторов из РФ в более рискованный фонд
ЕС планирует перенаправить активы российских инвесторов, замороженные в 2022 г., в более рискованный фонд для получения более высоких процентов и их перевода на Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников.
Активы будут переведены из депозитария Euroclear в Бельгии в другую организацию ЕС. Источники не рассказали, на какие конкретно инвестиции пойдут средства, однако отметили, что они будут «более рискованными». Как отмечается в материале, такие действия не будут означать полную конфискацию активов инвесторов из РФ. В планах ЕС избежать обвинений в нарушении международного права, поэтому страны активно используют только проценты, не прикасаясь к основной части капитала.
Ранее платформа Euroclear приняла решение передать часть российских активов инвесторам из стран ЕС. 5 июня агентство Reuters писало, что правительство Украины раскритиковало этот шаг. Тогда замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила изданию, что решение о передаче активов может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза. В конце марта под санкциями находилась сумма, равная 195 млрд евро.