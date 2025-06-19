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Politico: ЕС может направить активы инвесторов из РФ в более рискованный фонд

Ведомости

ЕС планирует перенаправить активы российских инвесторов, замороженные в 2022 г., в более рискованный фонд для получения более высоких процентов и их перевода на Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников.

Активы будут переведены из депозитария Euroclear в Бельгии в другую организацию ЕС. Источники не рассказали, на какие конкретно инвестиции пойдут средства, однако отметили, что они будут «более рискованными». Как отмечается в материале, такие действия не будут означать полную конфискацию активов инвесторов из РФ. В планах ЕС избежать обвинений в нарушении международного права, поэтому страны активно используют только проценты, не прикасаясь к основной части капитала.

Ранее платформа Euroclear приняла решение передать часть российских активов инвесторам из стран ЕС. 5 июня агентство Reuters писало, что правительство Украины раскритиковало этот шаг. Тогда замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила изданию, что решение о передаче активов может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза. В конце марта под санкциями находилась сумма, равная 195 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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