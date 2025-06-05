Reuters: в Киеве выступили против передачи российских активов инвесторам из ЕС
Правительство Украины раскритиковало решение международной платформы Euroclear о частичной передаче замороженных российских активов западным инвесторам, назвав его «неверным сигналом», сообщило агентство Reuters.
Замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила изданию, что решение о передаче активов может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза. По ее мнению, Европа должна сохранять контроль над деньгами российских инвесторов, которые находятся в ЕЦБ и Euroclear, а мир должен показать, что конфликт может «повлечь необратимые финансовые последствия».
Агентство отметило, что украинские чиновники опасаются решения о выплатах, потому что оно может подорвать их усилия по достижению соглашения об использовании более широкого пула российских активов для помощи Украине.
В начале мая в Euroclear решили компенсировать 3 млрд евро инвесторам, чьи активы конфисковала Россия, из ее замороженных средств. Эти средства являются частью общей суммы в 10 млрд евро, принадлежащей российским компаниям и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза с 2022 г. Агентство Reuters писало, что депозитарий уведомил клиентов о предстоящих выплатах 1 апреля.