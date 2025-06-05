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Reuters: в Киеве выступили против передачи российских активов инвесторам из ЕС

Ведомости

Правительство Украины раскритиковало решение международной платформы Euroclear о частичной передаче замороженных российских активов западным инвесторам, назвав его «неверным сигналом», сообщило агентство Reuters.

Замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила изданию, что решение о передаче активов может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза. По ее мнению, Европа должна сохранять контроль над деньгами российских инвесторов, которые находятся в ЕЦБ и Euroclear, а мир должен показать, что конфликт может «повлечь необратимые финансовые последствия».

Агентство отметило, что украинские чиновники опасаются решения о выплатах, потому что оно может подорвать их усилия по достижению соглашения об использовании более широкого пула российских активов для помощи Украине.

В начале мая в Euroclear решили компенсировать 3 млрд евро инвесторам, чьи активы конфисковала Россия, из ее замороженных средств. Эти средства являются частью общей суммы в 10 млрд евро, принадлежащей российским компаниям и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза с 2022 г. Агентство Reuters писало, что депозитарий уведомил клиентов о предстоящих выплатах 1 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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