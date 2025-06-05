Reuters: в Киеве выступили против передачи российских активов инвесторам из ЕС

Замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила изданию, что решение о передаче активов может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза. По ее мнению, Европа должна сохранять контроль над деньгами российских инвесторов, которые находятся в ЕЦБ и Euroclear, а мир должен показать, что конфликт может «повлечь необратимые финансовые последствия».