FT: Трамп покинул саммит G7, чтобы не встретиться с Зеленским
Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде для того, чтобы избежать встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Решение покинуть мероприятие связано с «раздражением на президента Франции Эммануэля Макрона», который посетил Гренландию и выступил против присоединения острова к США, сказали собеседники издания.
«[Решение уехать также связано с] отсутствием у президента США интереса к встрече с украинским лидером», – говорится в материале.
17 июня Трамп выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев» продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. Трамп при этом опроверг слова Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия.
Berliner Zeitung писал, что отмена встречи президента США и Зеленского в рамках саммита G7 стала «ударом» для Киева.