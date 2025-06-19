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FT: Трамп покинул саммит G7, чтобы не встретиться с Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде для того, чтобы избежать встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Решение покинуть мероприятие связано с «раздражением на президента Франции Эммануэля Макрона», который посетил Гренландию и выступил против присоединения острова к США, сказали собеседники издания.

«[Решение уехать также связано с] отсутствием у президента США интереса к встрече с украинским лидером», – говорится в материале.

17 июня Трамп выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев» продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. Трамп при этом опроверг слова Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия.

Berliner Zeitung писал, что отмена встречи президента США и Зеленского в рамках саммита G7 стала «ударом» для Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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