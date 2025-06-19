FT: Трамп покинул саммит G7, чтобы не встретиться с Зеленским

17 июня Трамп выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев» продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. Трамп при этом опроверг слова Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия.