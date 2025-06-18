BZ: срыв встречи Зеленского и Трампа на G7 стал очередным ударом для Киева

«Есть ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом – вопрос спорный. Если этого не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», – отмечает газета.