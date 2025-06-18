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BZ: срыв встречи Зеленского и Трампа на G7 стал очередным ударом для Киева

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Отмена встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках саммита G7 в Канаде стала болезненным ударом для Киева, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Есть ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом – вопрос спорный. Если этого не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», – отмечает газета.

Как подчеркивает Berliner Zeitung, досрочный отъезд Трампа в Вашингтон стал «горьким сигналом» для Киева. Это свидетельствует о том, что для американской стороны украинский конфликт отошел на второй план.

Президент США Дональд Трамп 17 июня выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня, после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев», продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. При этом Трамп опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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