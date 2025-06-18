BZ: срыв встречи Зеленского и Трампа на G7 стал очередным ударом для Киева
Отмена встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках саммита G7 в Канаде стала болезненным ударом для Киева, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Есть ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом – вопрос спорный. Если этого не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», – отмечает газета.
Как подчеркивает Berliner Zeitung, досрочный отъезд Трампа в Вашингтон стал «горьким сигналом» для Киева. Это свидетельствует о том, что для американской стороны украинский конфликт отошел на второй план.
Президент США Дональд Трамп 17 июня выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня, после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев», продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. При этом Трамп опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия.